Представитель американского министерства финансов в среду, 28 августа, сообщил, что США внесли в санкционные списки пять граждан Ирана и пять компаний, которые связаны с поставками иранским военным организациям технологий и материалов для разработки оружия массового поражения.

По информации Минфина США, действия направили против двух связанных с иранским режимом сетей за участие в скрытых действиях по закупкам в пользу многочисленных военных организаций Ирана. Одна сеть использовала подставную компанию из Гонконга для приобретения военного оборудования, чтобы уклониться от американских санкций, а вторая закупала различные продукты из алюминиевого сплава для предприятий, контролируемых Министерством обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

«Поскольку иранский режим пытается использовать сложные схемы, чтобы скрыть усилия по укреплению, правительство США будет и впредь мешать им на каждом шагу», — подчеркнул заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом Сигал Манделькер.