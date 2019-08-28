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18:45   28 Августа 2019
Весь мир

США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​

США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​

Представитель американского министерства финансов в среду, 28 августа, сообщил, что США внесли в санкционные списки пять граждан Ирана и пять компаний, которые связаны с поставками иранским военным организациям технологий и материалов для разработки оружия массового поражения.

По информации Минфина США, действия направили против двух связанных с иранским режимом сетей за участие в скрытых действиях по закупкам в пользу многочисленных военных организаций Ирана. Одна сеть использовала подставную компанию из Гонконга для приобретения военного оборудования, чтобы уклониться от американских санкций, а вторая закупала различные продукты из алюминиевого сплава для предприятий, контролируемых Министерством обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

«Поскольку иранский режим пытается использовать сложные схемы, чтобы скрыть усилия по укреплению, правительство США будет и впредь мешать им на каждом шагу», — подчеркнул заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом Сигал Манделькер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #санкции #иран #общество

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