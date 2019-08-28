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18:39   28 Августа 2019
Россия

Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Самолет Ан-2 зацепил крону дерева и жестко приземлился в поле в Курской области. Пилот не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб в среду, 28 июля.

Самолет экстренно сел около 13.24 мск в районе поселка Селекционный под Курском. По словам собеседника издания, пилот зацепил крону дерева и экстренно приземлился в поле подсолнечника.

Уточняется, что Ан-2 обрабатывал поля. После жесткой посадки пилот не пострадал, разлива топлива нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Автор: Арсений Аскольский
#ан-2 #курская область #жесткая посадка

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