Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Самолет Ан-2 зацепил крону дерева и жестко приземлился в поле в Курской области. Пилот не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб в среду, 28 июля.

Самолет экстренно сел около 13.24 мск в районе поселка Селекционный под Курском. По словам собеседника издания, пилот зацепил крону дерева и экстренно приземлился в поле подсолнечника.

Уточняется, что Ан-2 обрабатывал поля. После жесткой посадки пилот не пострадал, разлива топлива нет. Обстоятельства случившегося выясняются.