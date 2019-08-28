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18:14   28 Августа 2019
Россия

Серийное производство истребителя МиГ-35 стартовало в России

Серийное производство истребителя МиГ-35 стартовало в России

Гендиректор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил о начале производства новейших истребителей МиГ-35. По его словам, контракт на поставку нескольких десятков самолетов будет подписан с Минобороны РФ в ближайшее время.

Первый контракт на поставку предсерийной партии из шести машин заключили на форуме «Армия-2018».

«Я надеюсь, это будет несколько десятков, но все зависит от потребности нашего заказчика», — цитирует РИА Новости Тарасенко.

‌Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев авиасалоне МАКС-2019 заявил, что зарубежные партнеры заинтересованы в покупке российского МиГ-35. В частности, речь идет об Индии. Кроме того,  у образца новейшего истребителя останавливался президент Турции Тайип Эрдоган.

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Автор: Арсений Аскольский
#миноборны #миг-35

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