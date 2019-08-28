Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

Юриста так называемого ФБК Любовь Соболь, которая, по информации СМИ, сейчас находится на третьем месяце беременности, москвичи застали в столичном парке с сигаретой во рту. Факт курения подтверждает предположение, что она намеренно запустила слух о своем положении.

Один из очевидцев курения Соболь даже смог заснять Соболь с сигаретой. Ранее СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщали, что юрист ФБК прекратила свою голодовку именно из-за беременности. Однако эти сообщения вызывают сомнения в своей правдивости.

При этом журналисты полагают, что Соболь, которая ранее не смогла зарегистрироваться на выборах в МГД как кандидат из-за поддельных подписей и «мертвых душ», могла намеренно вбросить фейковую информацию о своей беременности, чтобы вызвать сочувствие, заручиться поддержкой людей и защититься от каких-либо нападок со стороны соперников в ходе избирательной кампании. Кроме того, есть мнение, что беременность позволит провалившемуся экс-кандидату избежать тюремного заключения. Ведь юрист могла знать о своем положении и даже сознательно устроить голодовку в угоду собственным амбициям.

Факт курения в московском парке подтверждает предположение, что Соболь специально запустила слухи о беременности, чтобы заручиться поддержкой электората. Ведь Соболь, которая уже воспитывает маленькую дочь, не может не знать, какой вред наносит никотин нерожденному ребенку. Как мать она должна знать, что вредная привычка легко может спровоцировать выкидыш или вызвать кислородное голодание у малыша.

Впрочем, если юрист ФБК все же беременна, то ее наплевательское отношение к своему положению не особо удивляет, ведь она уже успела заработать славу безалаберной и даже жестокой матери. СМИ неоднократно сообщали, что работница навальновского Фонда поднимала руку на пятилетнюю дочь, а в преддверии выборов в Мосгордуму долгое время не занималась ее воспитанием, так как все время проводила в Центре сбора подписей из-за голодовки.

Напомним, экс-кандидат в депутаты Мосгордумы является организатором ряда незаконных акций в Москве, которые сопровождались провокациями и беспорядками. За организацию несанкционированных массовых мероприятий ее уже четыре раза привлекли к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ и оштрафовали на 930 000 рублей.