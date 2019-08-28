Путин наградил девятерых жителей Приангарья, спасавших людей во время паводка

Девять жителей Иркутской области, которые спасали людей во время недавнего разрушительного наводнения в регионе, награждены медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин.

С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.

В списке награжденных: Николай Алексеенко – глава караула иркутского СИЗО №5, Марина Балганова – врач Нижнеудинской районной больницы, Наталья Торгольская – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом той же больницы, Олег Леонов – генеральный директор компании «Московский тракт», Артем Ангазов – машинист тепловоза Нижнеудинского эксплуатационного локомотивного депо, Александр Смолягин – слесарь Нижнеудинского сервисного локомотивного депо, и три местных индивидуальных предпринимателя – Александр Якубов, Константин Хохлов и Евгений Татарников.

Все они, как отмечается в указе президента награждаются:

«За смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области».

Кроме того, за активное участие в работах по ликвидации последствий стихийного бедствия президент Путин объявил благодарность двум местным жителям - Наталье Серых и Антону Московских, а также трем учащимся образовательных учреждений – Екатерине Юровой, Лилии Татарниковой и Марату Самусенко.

Напомним: в результате наводнения, которое произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года в результате затяжных ливней, пострадали в общей сложности более 45 тысяч человек, 25 человек погибли и шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Паводок привел к подтоплению 11 тысяч жилых домов и 49 участков дорог, при этом были разрушены 22 моста. В конце июля в Тулунском районе Иркутской области произошла вторая волна паводка, затронувшая девять населенных пунктов.