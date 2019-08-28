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18:30   28 Августа 2019
Россия

Путин наградил девятерых жителей Приангарья, спасавших людей во время паводка

Путин наградил девятерых жителей Приангарья, спасавших людей во время паводка

Девять жителей Иркутской области, которые спасали людей во время недавнего разрушительного наводнения в регионе, награждены медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин.

С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.

В списке награжденных: Николай Алексеенко – глава караула иркутского СИЗО №5, Марина Балганова – врач Нижнеудинской районной больницы,  Наталья Торгольская – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом той же больницы, Олег Леонов – генеральный директор компании «Московский тракт», Артем Ангазов – машинист тепловоза Нижнеудинского  эксплуатационного локомотивного депо, Александр Смолягин – слесарь Нижнеудинского сервисного локомотивного депо, и три местных индивидуальных предпринимателя – Александр Якубов, Константин Хохлов и Евгений Татарников.

Все они, как отмечается в указе президента награждаются:

«За смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области».

Кроме того, за активное участие в работах по ликвидации последствий стихийного бедствия президент Путин объявил благодарность двум местным жителям - Наталье Серых и Антону Московских, а также трем учащимся образовательных учреждений – Екатерине Юровой, Лилии Татарниковой и Марату Самусенко.

Путин наградил девятерых жителей Приангарья, спасавших людей во время паводка

Напомним: в результате наводнения, которое произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года в результате затяжных ливней, пострадали в общей сложности более 45 тысяч человек, 25 человек погибли и шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Паводок привел к подтоплению 11 тысяч жилых домов и 49 участков дорог, при этом были разрушены 22 моста. В конце июля в Тулунском районе Иркутской области произошла вторая волна паводка, затронувшая девять населенных пунктов.

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Автор: Александр Люблинский
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