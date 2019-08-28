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17:56   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Вышинский сохранит гражданство Украины

Вышинский сохранит гражданство Украины

Глава портала РИА Нвости Украина Кирилл Вышинский сохраняет украинское гражданство. Об этом он рассказал в первом после освобождения интервью РИА Новости в среду, 28 августа.

«Да. Я остаюсь гражданином Украины», — подчеркнул Вышинский.

Журналист еще летом 2018 года заявил, что выйдет из гражданства Украины и подал по этому поводу заявление в администрацию украинского главы государства. Однако сообщений о том, что Петр Порошенко или Владимир Зеленский подписали это заявление, не поступило.

Ранее суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналист обязуется первому требования приходить в суд, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание по делу Вышинского намечено на 16 сентября.

Журналист находился в СИЗО с мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #гражданство #вышинский

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