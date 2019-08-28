Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов в среду, 28 августа, побывал в непосредственной близости от границы с Грузией, чтобы проконтролировать ситуацию. По его словам, грузинские полицейские установили блокпост в районе села Цнелис, поэтому Южная Осетия ответит зеркально и усилит охрану рубежей.

«Чтобы сохранить стабильность и безопасность наши посты будут размещены там, где это необходимо, и в нужном количестве. Никто не сможет нарушить границу», – подчеркнул президент.

Представитель комитета государственной безопасности республики отметил, что в районе населенных пунктов Цнелис и Гвиргвина югоосетинские пограничники осуществили рейд на бронетехнике, чтобы «обеспечить безопасность местных жителей, устранить предпосылки и локализации возможных пограничных инцидентов». Действия силовиков координировали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава республиканского КГБ Олег Ширан.