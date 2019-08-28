Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

 Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

 Вышинский сохранит гражданство Украины

Вышинский сохранит гражданство Украины
США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

 США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​

США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​
Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

 Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

 Вышинский сохранит гражданство Украины

Вышинский сохранит гражданство Украины
США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

 США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​

США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​
17:59   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов в среду, 28 августа, побывал в непосредственной близости от границы с Грузией, чтобы проконтролировать ситуацию. По его словам, грузинские полицейские установили блокпост в районе села Цнелис, поэтому Южная Осетия ответит зеркально и усилит охрану рубежей.

«Чтобы сохранить стабильность и безопасность наши посты будут размещены там, где это необходимо, и в нужном количестве. Никто не сможет нарушить границу», – подчеркнул президент.

Представитель комитета государственной безопасности республики отметил, что в районе населенных пунктов Цнелис и Гвиргвина югоосетинские пограничники осуществили рейд на бронетехнике, чтобы «обеспечить безопасность местных жителей, устранить предпосылки и локализации возможных пограничных инцидентов». Действия силовиков координировали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава республиканского КГБ Олег Ширан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#охрана #грузия #граница #южная осетия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...