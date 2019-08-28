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17:55   28 Августа 2019
Россия

Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания

Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания

Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.

Все трое задержанных, как сообщает представитель СКР, являются сотрудниками подрядной организации СМУ АО «Сибэнергомонтаж».

«По уголовному делу об обрушении стены задержаны трое представителей подрядной организации - исполнительный директор ОАО «Сибэнергомонтаж» Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Михаил Павлов», - приводит агентство ТАСС слова представителя ведомства.

Также сообщается, что уголовное дело, возбужденное по факту обрушения недостроенного здания в Новосибирске, где работали восемь рабочих, трое из которых погибли под обломками, будет расследоваться центральным аппаратом СК РФ.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #уголовное дело #новосибирск #следственный комитет #обрушение

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