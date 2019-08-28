Глава Красногвардейского района не сомневался в преображении реки Охта

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин в среду, 28 августа, объяснил, чем именно программа развития отличилась от других и благодаря чему получили главный приз конкурса «Родной район» в 100 миллионов рублей на реализацию проекта. По его словам, жюри привлекло преображение реки Охта.

«Вы заметили, что протяжение реки достаточно большое, а набережная и сама река это такой «драйвер» развития всего района», — сказал Евгений Разумишкин.

Преображение реки Охта амбициозно не только для Красногвардейского района, но и для всего Петербурга. Также жюри понравилась идея сделать BMX-площадку на набережной, передает издание «Невские новости».

«Мы активно работаем с гребной базой, чтобы на реке Охта себя комфортно чувствовали и те, кто занимается греблей», — резюмировал глава Красногвардейского района.