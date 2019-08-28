Захарова заявила, что новые санкции США против РФ вызывают только сожаление

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сожалеет о введении США второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей. США принесли в жертву остатки былого партнерства Москвы и Вашингтона внутриполитическим предвыборным обстоятельствам, подчеркнула она.

Захарова подчеркнула, что российская экономика уже не раз показывала устойчивость по отношению к такому внешнему давлению.

«Санкции США — это нелегитимный инструмент давления», — добавила представитель МИД.

Новый пакет односторонних американских санкций против РФ связан с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он заработал 26 августа. Новые ограничительные меры распространяются на российский госдолг.

Первый санкционный пакет вступил в силу в августе 2018 года. Он затрагивал запрета на экспорт товаров и технологий, связанных с нацбезопасностью.