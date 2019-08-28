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17:32   28 Августа 2019
Россия

Захарова заявила, что новые санкции США против РФ вызывают только сожаление

Захарова заявила, что новые санкции США против РФ вызывают только сожаление

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сожалеет о введении США второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей. США принесли в жертву остатки былого партнерства Москвы и Вашингтона внутриполитическим предвыборным обстоятельствам, подчеркнула она.

Захарова подчеркнула, что российская экономика уже не раз показывала устойчивость по отношению к такому внешнему давлению.

«Санкции США — это нелегитимный инструмент давления», — добавила представитель МИД.

Новый пакет односторонних американских санкций против РФ связан с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он заработал 26 августа. Новые ограничительные меры распространяются на российский госдолг. 

Первый санкционный пакет вступил в силу в августе 2018 года. Он затрагивал запрета на экспорт товаров и технологий, связанных с нацбезопасностью.

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #сша #санкции

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