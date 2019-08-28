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Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении митинга 31 августа в Москве

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Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении митинга 31 августа в Москве

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17:17   28 Августа 2019
Россия

Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении митинга 31 августа в Москве

Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении митинга 31 августа в Москве

Мосгорсуд отменил решение, обязывающее власти Москвы предоставить площадку Либертарианской партии для проведения митинга в центре столицы 31 августа. Об этом сообщил «Интерфакс».

Московская мэрия 22 августа отказалась согласовывать все заявки на проведение митингов 31 августа. Либертарианской партии отказали в проведении шествия по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. 

В свою очередь Любовь Соболь, которая ранее не была допущена на выборы в Мосгордуму из-за большого числа фальсификаций в подписных листах, опубликовала 28 августа видео, призвав москвичей в любом случае выйти на улицы.

Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении митинга 31 августа в Москве

Соболь и ее соратник Алексей Навальный надеются на массовые задержания в Москве 31 августа. Оппозиционерам власти ранее предложили провести акцию 25 августа на проспекте Сахарова. Но, несмотря на то, что мэрия решила найти компромисс и согласовала место, команда скандально известного блогера намерено отказалась принимать предложение и начала призывать людей выходить именно 31 числа, даже если акция будет незаконной и будет сопровождаться задержаниями. 

Ранее журналист Антон Красовский отмечал, что все, кто придет на митинг после призывов Навального, являются потенциальными жертвами или заключенными. Ведь только реально жестокая картинка, уверен Красовский, поможет оппозиционерам выгодно выставить себя в глазах «заказчиков» протестов. 

 

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Автор: Виктория Новак
#митинг #мосгорсуд #навальный #соболь

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