Польша и Чехия не хотят вредить экономике экологическими требованиями Запада

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду, 28 августа, встретился с чешским коллегой Андреем Бабишем в Варшаве. По его словам, Польша и Чехия настаивают на том, что выполнение экологических обязательств должно вредить экономике.

«Мы должны сделать это разумным образом, который не увеличит затраты экономики и одновременно позаботится о климате», — объяснил Матеуш Моравецкий.

Польский премьер считает, что западные страны не могут требовать от восточных соседей слишком высоких экологических стандартов. Некоторым западным государствам легче обсуждать нейтральную климатическую энергетику, потому что их экономика находится на другом этапе развития, считает Моравецкий.

«Мы не хотим потерять производство ради того, что кто-то поставит более высокие климатические цели», — резюмировал премьер.

Андрей Бабиш разделил позицию польского коллеги. По его словам, Чехия и Польша промышленные страны, поэтому у Праги и Варшавы одинаковое представление. Премьеры готовы активно дискутировать с западными коллегами на климатической конференции, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке.