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17:10   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Вышинский планирует встретиться с отцом в ближайшее время

Вышинский планирует встретиться с отцом в ближайшее время

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что собирается встретиться с отцом и отстаивать свое доброе имя в суде. Таковы его ближайшие планы. Ранее суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Журналист обязуется первому требования приходить в суд, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующие заседание по делу Вышинского намечено на 16 сентября.

«Надеюсь в ближайшее время увидеться с отцом. Он на Украине», — цитирует РИА Новости Вышинского.

Кроме того, журналист намерен в суде отстоять свое доброе имя и доказать невиновность. Вышинский находился в СИЗО с мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #украина #вышинский

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