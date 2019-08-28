Скончалась пострадавшая в Турции девочка из Петербурга

Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в августе в бассейне в турецком Бодруме, скончалась в больнице. Об этом сообщил в среду ее отец Андрис Лейкуцис.

«В начале четвертого Алиска умерла», — написал мужчина на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 28 августа.

Ранее стало известно, что родители 12-летней петербурженки отказались перевезти ребенка в Россию до тех пор, пока ее состояние не улучшиться.

Несчастный случай произошел в одном из отелей Бодрума 18 августа. Известно, что руку ребенка засосало в трубу бассейна на территории гостиницы, на помощь ей нырнул отец, однако даже после остановки насоса, руку ребенка смогли вытащить только вместе с обшивкой.