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Депутат рассказал, что Ходорковский заподозрил Навального в воровстве
Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

 Вышинский планирует встретиться с отцом в ближайшее время

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17:00   28 Августа 2019
Россия

Скончалась пострадавшая в Турции девочка из Петербурга

Скончалась пострадавшая в Турции девочка из Петербурга

Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в августе в бассейне в турецком Бодруме, скончалась в больнице. Об этом сообщил в среду ее отец Андрис Лейкуцис.

«В начале четвертого Алиска умерла», — написал мужчина на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 28 августа.

Ранее стало известно, что родители 12-летней петербурженки отказались перевезти ребенка в Россию до тех пор, пока ее состояние не улучшиться. 

Несчастный случай произошел в одном из отелей Бодрума 18 августа. Известно, что руку ребенка засосало в трубу бассейна на территории гостиницы, на помощь ей нырнул отец, однако даже после остановки насоса, руку ребенка смогли вытащить только вместе с обшивкой.

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Автор: Алла Ларионова
#турция #девочка

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