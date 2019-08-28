Королева разрешила Британии уйти из Евросоюза любым способом

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II разрешила премьер-министру Борис Джонсону приостановить работу парламента ради выхода Королевства из Европейского союза. По подсчетам telegram-канала Wheat fields of Theresa May, роспуск парламента грозится стать самым долгим с 1945-го года — на целых 36 дней.

«За последние 70 лет стандартный срок приостановки работы парламента Великобритании перед произнесением программной Речи Королевы составлял обычно от 3 до 7 дней, — напоминают «Пшеничные поля Терезы Мэй». — Ясно, что сторонники Джонсона будут говорить, что «а вы бы всё равно на перерыв для партийных конференций ушли». Ясно, что оппозиция будет говорить, что «а мы бы всё отменили и заседали от утра до ночи». Интересен тот факт, что прецедентное британское право только что выкрутили и загнули в экстраординарную позу — и это может аукнуться всем последующим правительствам».

Обращение к королеве за решающим словом не часто случается в современной Великобритании, но это стандартная практика, рассказала «Политике Сегодня» руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

«Парламент Великобритании состоит из трех частей: нижняя (палата общин), верхняя (палата лордов) и корона. По Конституции премьер не может своей властью приостановить работу парламента. Другое дело, что ситуация скандальная. Королеве предстоит принять непростое решение. Потому что монарх в принципе не вмешивается в политику, действует по рекомендации премьер-министра. Но она попадает в весьма сомнительную ситуацию, должна принять спорное решение», — сказала Елена Ананьева.

Уже три года власти Британии не могут реализовать на практике выход страны из Евросоюза, за который на референдуме в 2016 году проголосовал 51,9 % граждан. Нет согласия по условиям дальнейших отношений с ЕС. Не сумев добиться компромисса в этом вопросе, в отставку ушла предыдущий премьер Тереза Мэй.

«Депутаты парламента на протяжении всех этих лет сошлись в одном: Британия не должна выходить из ЕС без сделки. Но сделка Мэй их не устраивала. Вот такая межеумочная ситуация, когда решения нет», — комментирует Елена Ананьева.

Новый премьер Борис Джонсон утверждает, что до 31 октября проведет Brexit со сделкой или без. Но жесткий сценарий выхода означает установление физической границы между Республикой Ирландия (участницей ЕС) и Северной Ирландией (входит в состав Соединенного Королевства, а соответственно покинет ЕС). Пока между ними установлена прозрачная граница, открытая для людей и товарооборота. Возвращение физической границы может воскресить проблему ирландского сепаратизма.

Лидер лейбористов Джереми Корбин предлагал оппозиции объединиться, объявить вотум недоверия правительству и провести досрочные выборы. Однако, лидер лейбористов в роли лидера страны для парламентариев выглядит еще страшнее, чем жесткий вариант Brexit.

«Корбина считают слишком левым, а потому парламентарии меньше опасаются Brexit без сделки, чем Корбина у власти, даже если это будет временное правительство», — отмечает Елена Ананьева.

Корбин тоже просил аудиенции у королевы. Но пока не получил ответа.

Telegram-канал Westminster не исключает, что оппозиционная комиссия после ответа королеве Джонсону откажется от планов законодательно препятствовать премьер-министру, вернувшись к первоначальному голосованию о вотуме недоверия правительства.