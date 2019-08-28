Генпрокуратуру Украины собираются переименовать

Генеральную прокуратуру Украины собираются реформировать в офис генпрокурора. Это повлечет «чистку» всех кадров, сообщает издание «Левый берег», ссылаясь на источник.

«В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в офисе президента, это повлечет «чистку» всех кадров», — пишет СМИ.

На фоне этой реформы запланирована ликвидация органов прокурорского самоуправления. Речь идет о закрытии квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и совета прокуроров. Они занимались кадровыми задачами. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

Напомним, в конце июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Лидировала партия действующего президента Владимира Зеленского — «Слуга народа» (43,16 процента). Далее оказались «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» (8,10%), «Голос» (5,82%).