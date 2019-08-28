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Депутат рассказал, что Ходорковский заподозрил Навального в воровстве
Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

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16:43   28 Августа 2019
Россия

Яковенко станет ректором Дипломатической академии МИД РФ

Яковенко станет ректором Дипломатической академии МИД РФ

Экс-посол России в Велткобритании Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД РФ. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в среду, 28 августа.

«У дипакадемии новый ректор, Александр Владимирович Яковенко. Завершил свою деятельность в качестве посла России в Лондоне», — отметила Захарова.

Яковенко занимал пост посла в Лондое с января 2011 года по август 2019 года. В системе МИД  он работает с 1976 года.

Дипломатическая академии МИД РФ появилась в 1934 году. Это крупнейший в мире центр подготовки профессиональных дипломатических кадров.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #яковенко

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