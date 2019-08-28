Японский архитектор поможет реконструировать госмузей искусств Узбекистана

Заместитель директора агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Саида Мирзиеева в среду, 28 августа, сообщила, что японский архитектор Тадао Андо создаст концепцию дизайна реконструкции государственного музея искусств. По ее словам, Тадао Андо — не только всемирно известный японский архитектор, но и лауреат Притцкеровской премии.

«Создаст концепцию дизайна реконструкции Государственного музея искусств Узбекистана», — сказала старшая дочь президента страны.

Архитектор подписал соответствующий договор с Фондом развития культуры и искусства при министерстве культуры республики. Тадао Андо применяет национальные эстетические особенности в проектировании современных зданий.