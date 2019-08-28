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 Депутат рассказал, что Ходорковский заподозрил Навального в воровстве

Депутат рассказал, что Ходорковский заподозрил Навального в воровстве
Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

 Вышинский планирует встретиться с отцом в ближайшее время

Вышинский планирует встретиться с отцом в ближайшее время
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16:47   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Японский архитектор поможет реконструировать госмузей искусств Узбекистана

Японский архитектор поможет реконструировать госмузей искусств Узбекистана

Заместитель директора агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Саида Мирзиеева в среду, 28 августа, сообщила, что японский архитектор Тадао Андо создаст концепцию дизайна реконструкции государственного музея искусств. По ее словам, Тадао Андо — не только всемирно известный японский архитектор, но и лауреат Притцкеровской премии.

«Создаст концепцию дизайна реконструкции Государственного музея искусств Узбекистана», — сказала старшая дочь президента страны.

Архитектор подписал соответствующий договор с Фондом развития культуры и искусства при министерстве культуры республики. Тадао Андо применяет национальные эстетические особенности в проектировании современных зданий. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#япония #общество #музей #узбекистан

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