Японский архитектор поможет реконструировать госмузей искусств Узбекистана

Заместитель директора агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Саида Мирзиеева в среду, 28 августа, сообщила, что японский архитектор Тадао Андо создаст концепцию дизайна реконструкции государственного музея искусств. По ее словам, Тадао Андо — не только всемирно известный японский архитектор, но и лауреат Притцкеровской премии.

Архитектор подписал соответствующий договор с Фондом развития культуры и искусства при министерстве культуры республики. Тадао Андо применяет национальные эстетические особенности в проектировании современных зданий.

Japanese architect Tadao Ando's work makes for some great sci-fi environs. Lots of concrete, light & shadow, and the so-called Haiku effect: empty space + simplicity, makes the spaces feel oddly transcendental. Here's some shots from BR2049 where you can really see the influence. pic.twitter.com/YTjbygA0mP