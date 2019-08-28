Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выбрала правильную площадку и подобрала правильные слова, чтобы выставлять России условия для восстановления диалога.

«[России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — cказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Euronews.

«Президент, очевидно, говорит такие слова своим визави во Франции, и в Европе. Она нацелена на определенную аудиторию: надеется, что ЕС в очередной раз поддержит Грузию», — не оценил выбор площадки Гаврилов.

Не оценил депутат Госдумы и слова, которые расходятся с фактами.

«Это «неадекват». Слова президента не соответствуют реальности! Если бы мы действовали на принуждении, в Грузию бы не приехал ни один наш турист, ни одна бутылка вина не была бы куплена, ни один доллар из России не ушел бы в Грузию! И Грузия находилась бы совершенно в другом положении», — сказал Гаврилов.

Желание восстановить на былом уровне диалог между странами, прерванный вместе с заседанием Межпарламентской Ассамблеи Православия в Тбилиси, как отметил Гаврилов, имеется не только в России, но и у большинства представителей политической элиты Грузии никуда не исчезло.

«Возобновление отношений является абсолютно цинично рациональным решением. Единственным реальным партнером в области безопасности и экономики может быть только Россия», — считает Гаврилов.

Отношения необходимо выстраивать предельно ответственные: Грузия нужно научиться отвечать за свои слова и за свои принципы. А не приглашать международных парламентариев, а затем устраивать попытки госпереворота, считает депутат.

«Мы должны получить серьезное доказательство, что руководство Грузии взяло ситуацию под контроль. Чтобы оно принесло извинения перед Россией за то, что произошло летом этого года», — добавил собеседник агентства.

Летом Тбилиси сотрясали антироссйские демонстрации. Формальным поводом для них стал «не тот стул», который в парламенте предложили президенту Межпарламентской Ассамблеи Православия Гаврилову. У протестов, впрочем, нашлось и другое объяснение — старт президентской кампании ветерана американской политики Джо Байдена, визит советников которого совпал с антироссийскими протестами.

Из-за небезопасной для туристов обстановки Россия приостановила авиасообщение между Грузией и Россией 8 июля 2019 года. В Госдуме предлагали также ограничить продажу грузинских продуктов: вина и минеральной воды, однако президент России Владимир Путин отказался вводить продэмбарго «из уважения к грузинскому народу».