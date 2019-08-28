Система аэротакси появится в Москве

Российские компании «Яндекс.Такси» и «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», заключили соглашение о создании городской системы аэромобильности на международном авиасалоне МАКС-2019 28 августа.

Свои автографы в документе оставили генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько и глава по стратегическим партнерствам агрегатора Алексей Федотов. Согласно контракту, компании разработают систему управления воздушным движением, беспилотники, пилотируемые аппараты и прочее.

«В следующем году начнутся тестовые полеты в пригород [Москвы] и в зону МКАД, и если безопасность и рентабельность подтвердится, то будем планировать полеты из городской черты в зону аэропортов», — поделился Охонько.

Международная авиационно-космическая выставка МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.