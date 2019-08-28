ГИБДД РФ предложила ввести в школах уроки по автоделу

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Михаил Черников в среду, 28 августа, сообщил, что ГИБДД предложила ввести в российских школах в рамках предмета «Технология» уроки по автомобильному делу. По его словам, предложили увеличить количество тем по безопасности дорожного движения по предметам «Окружающий мир» и ОБЖ​​​.

«Одновременно предлагаем рассмотреть возможность введение дополнительного модуля «Автодело» в рамках учебного предмета «Технология», — сказал Черников в ходе заседания правительственной комиссии.

Однако детали курса глава Госавтоинспекции не уточнил. Также Михаил Черников предложил организовать для учителей дополнительные курсы по безопасности дорожного движения, чтобы увеличить качество преподавания. По его словам, подобная работа уже ведется, но продвигается слишком медленно.

В рамках Федеральной целевой программы обучили более 11 тысяч педагогов. В России свыше 41 тысячи образовательных организаций, поэтому повысить квалификацию хотя бы одного педагога получается только раз в 20 лет.