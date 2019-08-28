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16:26   28 Августа 2019
Россия

Испытания самолета МС-21 с российским двигателем запланированы на 2020 год

Испытания самолета МС-21 с российским двигателем запланированы на 2020 год

Главный конструктор самолета МС-21 Константин Попович  заявил, что первые испытания новой машины с российским двигателем запланированы на 2020 год. Речь об этом зашла на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

«Строится пятый самолет, он будет подключен к испытаниям в 2020 году с двигателем ПД-14», — сказал он.

До конца этого года на испытания выйдет четвертый самолет, на котором будет установлен двигатель Pratt and Whitney.

МС-21–300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Он рассчитан на перевозку 150–211 пассажиров. Первый полет МС-21 состоялся в мае 2017 года. В 2021 году может начаться серийное производство. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, скорее всего, станет «Аэрофлот».

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #испытания #мс-21 #авиастроение

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