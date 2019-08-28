Испытания самолета МС-21 с российским двигателем запланированы на 2020 год
Главный конструктор самолета МС-21 Константин Попович заявил, что первые испытания новой машины с российским двигателем запланированы на 2020 год. Речь об этом зашла на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
«Строится пятый самолет, он будет подключен к испытаниям в 2020 году с двигателем ПД-14», — сказал он.
До конца этого года на испытания выйдет четвертый самолет, на котором будет установлен двигатель Pratt and Whitney.
МС-21–300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Он рассчитан на перевозку 150–211 пассажиров. Первый полет МС-21 состоялся в мае 2017 года. В 2021 году может начаться серийное производство. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, скорее всего, станет «Аэрофлот».
На видео запечатлена покраска третьего по счету самолета МС-21-300 в Ульяновске (но первого по серийной технологии). До этого первое и второе воздушное судно красили в Иркутске pic.twitter.com/VXsJTxgjjc— Прогрессивная Россия (@russia_progress) August 23, 2019