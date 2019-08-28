Болтон заявил об организации встречи Трампа и Зеленского в Варшаве

Президенты Америки Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский увидятся в Варшаве, заявил советник американского главы по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он выступил на брифинге в Киеве 28 августа.

«Мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи», — уточнил он.

В начале августа временный поверенный в делах США на украинской территории Уильям Тейлор указывал, что лидеры государств дважды встретятся в сентябре — в Варшаве и Нью-Йорке. Столицу Польши Зеленский посетит по приглашению местных властей 1 сентября.

По поступавшим ранее данным, украинский лидер также в начале осени собирается в Вашингтон с официальным визитом. Точных дат нет, так как поездка все еще прорабатывается. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказывал, что ключевой темой для обсуждения станет сфера безопасности.