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 Болтон заявил об организации встречи Трампа и Зеленского в Варшаве

Болтон заявил об организации встречи Трампа и Зеленского в Варшаве
16:08   28 Августа 2019
Весь мир

Болтон заявил об организации встречи Трампа и Зеленского в Варшаве

Болтон заявил об организации встречи Трампа и Зеленского в Варшаве

Президенты Америки Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский увидятся в Варшаве, заявил советник американского главы по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он выступил на брифинге в Киеве 28 августа.

«Мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи», — уточнил он.

Болтон заявил об организации встречи Трампа и Зеленского в Варшаве

В начале августа временный поверенный в делах США на украинской территории Уильям Тейлор указывал, что лидеры государств дважды встретятся в сентябре — в Варшаве и Нью-Йорке. Столицу Польши Зеленский посетит по приглашению местных властей 1 сентября.

По поступавшим ранее данным, украинский лидер также в начале осени собирается в Вашингтон с официальным визитом. Точных дат нет, так как поездка все еще прорабатывается. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказывал, что ключевой темой для обсуждения станет сфера безопасности.

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Автор: Анна Манц
#сша #украина #трамп #болтон #зеленский

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