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15:52   28 Августа 2019
Россия

Петроградскому району Петербурга выделят 50 миллионов рублей на Южную дорогу

Петроградскому району Петербурга выделят 50 миллионов рублей на Южную дорогу

 

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в среду, 28 августа, в ходе заседания правительства сообщил, что Петроградский район с флагманским проектом благоустройства Южной дороги занял второе место в конкурсе «Родной район». По его словам, на реализацию проекта выделят 50 миллионов рублей.

Городское правительство поможет главам районов реализовать программы, которые создали совместно с жителями. Конкурс среди районов на лучшую программу развития стартовал полгода назад. От петербуржцев поступило более 400 тысяч анкет с предложениями.

Беглов напомнил, что планы и программы опираются на мнение жителей Петербурга. У каждого района есть четкая, проработанная, содержательная программа развития, поэтому результаты конкурса не превратятся в формальность, а реализуются. Также все программы учли мы при планировании городского бюджета.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #беглов #петроградский район #родной район

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