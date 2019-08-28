Рабочие спасли семью из трех человек во время пожара в Подмосковье

Рабочие в люльке смогли спасти семью из трех человек во время пожара в одном из домов Видного в Подмосковье. Как сообщает в среду, 28 августа, 360, ремонтная бригада оказалась неподалеку, когда в одной из квартир на девятом этаже начался пожар. Семью с ребенком вызволили из квартиры рабочие, которые проводили капитальный ремонт дома.

«Монтажники молодцы. Оперативно работали, спасали. Среагировали оперативно», — заявил один из соседей погорельцев.

В Министерстве ЖКХ региона журналистам даже раскрыли имена рабочих-спасателей. Среди них Казбек Тубеков, Илья Куй-беда, Расул Кательников, Эдуард Бадамшин и Альберт Мирзоев. Известно, что инцидент произошел в среду в доме 13 по Советскому проезду. Из здания из-за пожара в результате эвакуировали 40 человек.