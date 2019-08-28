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Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

Депутат Гаврилов назвал «неадекватом» слова президента Грузии о принуждении со стороны РФ

 Вышинский планирует встретиться с отцом в ближайшее время

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16:12   28 Августа 2019
Россия

Рабочие спасли семью из трех человек во время пожара в Подмосковье

Рабочие спасли семью из трех человек во время пожара в Подмосковье

Рабочие в люльке смогли спасти семью из трех человек во время пожара в одном из домов Видного в Подмосковье. Как сообщает в среду, 28 августа, 360, ремонтная бригада оказалась неподалеку, когда в одной из квартир на девятом этаже начался пожар. Семью с ребенком вызволили из квартиры рабочие, которые проводили капитальный ремонт дома. 

«Монтажники молодцы. Оперативно работали, спасали. Среагировали оперативно», — заявил один из соседей погорельцев.

В Министерстве ЖКХ региона журналистам даже раскрыли имена рабочих-спасателей. Среди них Казбек Тубеков, Илья Куй-беда, Расул Кательников, Эдуард Бадамшин и Альберт Мирзоев. Известно, что инцидент произошел в среду в доме 13 по Советскому проезду. Из здания из-за пожара в результате эвакуировали 40 человек.

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Автор: Алла Ларионова
#пожар #происшествия #подмосковье

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