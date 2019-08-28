Депутат рассказал, что Ходорковский заподозрил Навального в воровстве

Между главой ФБК Алексеем Навальным и беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским, которые вместе создали в Петербурге целую фабрику по производству фейков про чиновников и политиков, наметился раскол и теперь олигарх ищет, кого поставить во главе проекта, вместо провинившегося блогера.

Об этом в среду в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) раскрыли связь между деятельностью Навального и финансами Ходорковского, и рассказали о деятельности подпольной редакции в Санкт-Петербурге, занимавшейся фабрикацией фейкового компромата. В частности, сообщалось, Ходорковский при помощи подконтрольного ему издания «Проект» и через журналистку Ольгу Чуракову спонсирует работу «фабрики фейков» Навального.

Работа фабрики заключается в создании липового компромата на «неудобных» политиков, часть из которых (все члены «Единой России») 8 сентября будет участвовать в выборах. Сфабрикованные фейки Навальный, используя уже давно отработанные на западе методики, подает аудитории под видом настоящих «расследований».

«Это известная технология, которая была разработана англичанами. Мы могли видеть ее применение на примере «Белых касок». То есть речь идет не о сборе, а о фабрикации компромата. Формируется информация, похожая на правду, но правдой не являющаяся», — заявил Федоров, комментируя деятельность Навального.

При этом он напомнил о кампании, развернутой Навальным против премьер-министра Дмитрия Медведева – компромат фабриковался с использованием дорогостоящих дронов и красивых кадров, это был качественно сделанный фильм, наполненный сфабрикованным компроматом. Таким же образом на фабрике по созданию липовых данных по английским рецептам, Навальный создает материалы и для других своих расследований, в том числе и тех, что приурочены к предстоящему Единому дню голосования 8 сентября.

Как выяснили журналисты ФАН, Навальный, на этапе создания «фабрики фейков», действовал совместно со структурами Ходорковского, щедро выделявшего под этот проект средства – оборудование и персонал нанимались именно на деньги бывшего главы ЮКОСа. Поэтому после того, как фабрика заработала, олигарх уже не мог пустить процесс создания компромата на самотек, и пристроил туда наблюдать за работой журналистку Ольгу Чуракову – сотрудницу принадлежавшего Ходорковскому издания «Проект».

ФАН выложил копии электронных билетов на имя Ольги Чураковой, которые свидетельствуют, что уже на этапе создания фабрики журналистка была вовлечена в процесс. Изначально, ее работа заключалась в контроле, согласовании документов и т.п., однако затем в должностные обязанности были внесены изменения. Она прибыла в Петербург, как раз в тот день, когда полиция накрыла подпольную «фабрику фейков» 26 августа, спешно раздала сотрудниками указания и уже 27 числа уехала обратно в Москву.

По словам источников в оппозиционной среде, главной задачей фабрики было дискредитировать предстоящие губернаторские и муниципальные выборы. Кроме того, как сообщает ФАН, некие «журналисты» пытались подкупить сотрудников избиркомов, чтобы те согласились пойти на фейковые махинации в ходе подготовки к выборам и на самих выборах – сделать ложные заявления на камеру или организовали вброс бюллетеней.

«Естественно, что все это финансируется из Госдепартамента Соединенных Штатов Америки через Ходорковского, который отвечает за часть программ в нашей стране по свержению российского государства и уничтожению русского народа. То есть, Навальный в этом плане является исполнителем одной из программ», — добавил Евгений Федоров, отметив, что схема переправки финансов, используемая в данном случае, отлажена давно и работает уже не первый год.

Единственное, что помешало данной схеме нанести предстоящим выборам серьезный репутационный урон, по мнению депутата, это возникшие между Ходорковским и Навальным разногласия, которые привели к тому, что беглый олигарх уже пытается по возможности максимально дистанцироваться от главы ФБК и его команды. С этим могут быть связаны и критические заявления Ходорковского об «Умном голосовании» Навального и обыски в петербургской подпольной редакции. А причиной разногласий, по мнению Федорова, может оказаться финансовый вопрос.

«Похоже, Навальный слишком много украл, и Ходорковский сегодня имеет к нему претензии финансового характера. По крайней мере, мы получили такую информацию. Ходорковский не пытается явно поссориться, но исходит из того что Навальный – вор. И поэтому эту фабрику фабрикаций, которая стоит очень дорого, пытается передать под управление других агентов в России», — предположил депутат.

При этом он добавил, что за судьбу Навального беспокоиться в любом случае не стоит – США не дадут его в обиду ни при каких обстоятельствах. Единственное, что может сделать Ходорковский, это заменить его во главе «фабрики фейков», этим он и занимается.