Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Олигарх Игорь Коломойский призвал частично снять санкции с России. Такое заявление он сделал в интервью порталу «Цензор.нет» в среду, 28 августа.

По его словам, Украине необходимо реалистичнее смотреть на ситуацию и «отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса». Олигарх уверен, что Киеву следует сохранить позицию по Крыму, но при этом отменить антироссийские санкции. Коломойский считает такой шаг «выгодной переговорной позицией» для страны.

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», — считает Коломойский.

С февраля 2014 года Киев уже ввел санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц России. В 2015 году Украина приняла постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввела эмбарго на некоторые товары из России. Санкционные списки много раз расширялись.

Российский лидер Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах, связанных с недружественными действиями Украины в отношении РФ.