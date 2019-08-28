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16:00   28 Августа 2019
Весь мир

Эксперт считает, что курды причастны к организации «черной» торговли органами в САР

Эксперт считает, что курды причастны к организации «черной» торговли органами в САР

Значительный рост преступности зафиксировали в сирийской провинции Ракка. Возросло количество похищений и фактов незаконной торговли органами. Жертвами, как правило, оказываются женщины и дети, пишет Федеральное агентство новостей.

Местные считают, что это дело рук вооруженных бандгрупп. При этом жителям несколько попыток похищения удалось пресечь и даже задержать преступников.

Курды и американцы лишь говорят о необходимости бороться с преступностью. Некоторые активисты уверены, что некоторые курды-радикалы из состава Отрядов народной самообороны (YPG) содействуют похитителям и убийцам.

Эксперт считает, что курды причастны к организации «черной» торговли органами в САР

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин не исключает, что радикалы причастны к жестоким убийствам. По его словам, сложно представить, что такое может твориться без их ведома на оккупированных ими территориях.

«Разрастается черный рынок органов. И происходит это в первую очередь в горячих точках. Оттуда легче поставлять те или иные органы по заказу и притом безнаказанно», — отметил он.

Штаты и SDF, чтобы скрыть свои военные преступления в Ракке уже давно заблокировали эту провинцию от журналистов и общественности. В итоге эти территории стали удобным местом для такого кровавого бизнеса.

«Безусловно, пока Вашингтон и курды не прекратят свое незаконное вмешательство, торговля органами и другие страшные вещи продолжат только разрастаться», — добавил Кошкин.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #ракка #торговля органами

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