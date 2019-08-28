Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в среду, 28 августа, сообщил, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируют открыть в 2020–2021 годах. Ранее планировали построить завод до конца 2019 года.

«По Венесуэле — 2020–2021 год, учитывая ситуацию, которая сегодня существует», — сказал глава ФСВТС.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, который усугубляют введенные против страны финансовые и экономические санкции США. Оппозиционный венесуэльский лидер Хаун Гуайдо при поддержке западных стран попытался захватить власть и объявил себя президентом республики.

США и страны Евросоюза поддержали Гуайдо информационно. Американские СМИ обнародовали фейки о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас, и вывозе «золота Мадуро». Позже информацию опровергли не только РФ и Венесуэла, но и сами издания, которые ее распространили.