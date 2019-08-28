Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

 Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

 ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

 Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

 ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

15:36   28 Августа 2019
Весь мир

Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в среду, 28 августа, сообщил, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируют открыть в 2020–2021 годах. Ранее планировали построить завод до конца 2019 года.

«По Венесуэле — 2020–2021 год, учитывая ситуацию, которая сегодня существует», — сказал глава ФСВТС.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, который усугубляют введенные против страны финансовые и экономические санкции США. Оппозиционный венесуэльский лидер Хаун Гуайдо при поддержке западных стран попытался захватить власть и объявил себя президентом республики.

США и страны Евросоюза поддержали Гуайдо информационно. Американские СМИ обнародовали фейки о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас, и вывозе «золота Мадуро». Позже информацию опровергли не только РФ и Венесуэла, но и сами издания, которые ее распространили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #общество #венесуэла #фсвтс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...