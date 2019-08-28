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Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

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15:41   28 Августа 2019
Россия

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев предположил, что блогер Алексей Навальный мог организовать целую сеть «фабрик ботов» сродни недавно раскрытой в Петербурге подпольной редакции. Об этом он побеседовал с изданием «Слово и дело».

Напомним, 26 августа в одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили подпольную редакцию, которая создавала фейки о российских политиках. Особое внимание «расследователей» было уделено врио губернатора Северной столицы Александру Беглову и спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову.

Как показало расследование «Федерального агентства новостей», финансированием подпольной редакции занимался беглый олигарх Михаил Ходорковский. Посредником между Навальным и инвестором выбрали ресурс «Проект», а именно его сотрудницу Ольгу Чурикову. Девушка стала руководителем «фабрики», а когда ее накрыли — быстро ретировалась в столицу.

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Источники указывали, редакция преследовала цель дискредитировать предстоящие муниципальные выборы. Она должна была отличаться от «Проекта» и ФБК, чтобы сбить подозрения о связи с Навальным и Ходорковским. Более того, сотрудники городских избиркомов рассказывали, что «журналисты» просили их преступить закон и сделать вброс документов, а также дать ложные данные под запись. За это предлагали круглую сумму, однако никто не стал идти на преступление.

Соловьев заметил, что на фоне этого тандем «Ходорковский — Навальный» теряет очки. Скорее всего, дело в слитых митингах «оппозиции» в Москве, куда вложился предприниматель. Либералы не смогли оправдать надежд и финансовый коридор начали прикрывать.

«В этом тоже есть своя интрига, что же это был за проект и почему он вдруг провалился. Навальный ведь не подтверждал, что получает деньги от Ходорковского. Здесь много любопытного, и вообще было бы интересно узнать, кто из нашей оппозиции получает деньги от Ходорковского, и, главное, не забывают ли они их задекларировать и заплатить налоги», — сказал собеседник.

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Ряд «расследований» петербургской редакции все же были опубликованы, но в изданиях, которые не относятся к категории СМИ, заметил Соловьев.

«У них своя особая журналистика. Журналистика, в которой не надо проверять, не надо задавать вопросы, не надо думать. Как говорил сам Навальный – «не рефлексируйте, а распространяйте». Исходя из этого, понятно, что они решают совсем другую задачу», — подытожил журналист.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #ходорковский #навальный #соловьев #фейки

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