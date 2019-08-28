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15:22   28 Августа 2019
Россия

Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Российский лидер Владимир Путин поддержал строительство в Курской области музея, посвященного памяти писателя Даниила Гранина. О таких планах президенту рассказал врио главы области Роман Старовойт в среду, 28 августа. 

Врио губернатора напомнил, что Гранин родился в городе Рыльск Курской области. Земля совместно с Российским книжным союзом и РПЦ уже определено, отметил Старовойт.

Путин с одобрением отозвался об этих планах. Глава государства назвал Гранина «просто гражданином в самом высоком смысле этого слова».

«Даниил Александрович — у меня с ним были очень добрые отношения — очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие», — подчеркнул Путин.

Даниил Гранин (настоящая фамилия – Герман) во ранних автобиографиях местом рождения город Волынь Курской губернии. Однако такого города в регионе нет, есть село Волынка Рыльского района. Гранин – ветеран Великой Отечественной войны. Он ушел из жизни 4 июля 2017 года, ему было 98 лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #курская область #гранин

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