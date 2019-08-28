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 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
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15:15   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир в микроблоге Twitter заявил, что приветствует решение суда освободить из-под стражи главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Я приветствуют предварительное освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского сегодня в Киеве. Я призывал к его освобождению и много раз вмешивался в это дело», - написал он на своей странице.

 

Ранее в среду 28 августа Апелляционный суд Киева изменил Вышинскому меру пресечения и отпустил его из-под ареста, под обязательство являться по требованию на заседания суда, информировать о перемене места жительства или работы, а также не общаться со свидетелями по делу о государственной измене, фигурантом которого журналист по-прежнему является.

Сам Кирилл Вышинский назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными.

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

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Автор: Александр Люблинский
#суд #украина #обсе #политика #весь мир #вышинский

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