ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир в микроблоге Twitter заявил, что приветствует решение суда освободить из-под стражи главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Я приветствуют предварительное освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского сегодня в Киеве. Я призывал к его освобождению и много раз вмешивался в это дело», - написал он на своей странице.

I welcome pre-trial release of #RIA Novosti journalist Kirill #Vyshinsky today in Kyiv #Ukraine. I called for his release & intervened on this many times. I call for the release of all other detained journalists & authors in #OSCE region like #Sushchenko & #Sentsov in #Russia. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) August 28, 2019

Ранее в среду 28 августа Апелляционный суд Киева изменил Вышинскому меру пресечения и отпустил его из-под ареста, под обязательство являться по требованию на заседания суда, информировать о перемене места жительства или работы, а также не общаться со свидетелями по делу о государственной измене, фигурантом которого журналист по-прежнему является.

Сам Кирилл Вышинский назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными.