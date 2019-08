ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир в микроблоге Twitter заявил, что приветствует решение суда освободить из-под стражи главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

I welcome pre-trial release of #RIA Novosti journalist Kirill #Vyshinsky today in Kyiv #Ukraine. I called for his release & intervened on this many times. I call for the release of all other detained journalists & authors in #OSCE region like #Sushchenko & #Sentsov in #Russia.