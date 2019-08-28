Власти Узбекистана и китайская CITIC создали инвестфонд на миллиард доллров

Представитель узбекского министерства инвестиций и внешней торговли в среду, 28 августа, сообщил, что ведомство и китайская корпорация по управлению имуществом CITIC подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с уставным фондом в миллиард долларов.

По информации Мининвестторга, документ подписали в ходе визита в Китай премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Формирование устойчивого механизма финансирования позволит сфокусировать усилия на ускоренной реализации приоритетных высокотехнологичных проектов.

Ташкент и Пекин договорились сделать акцент на промышленных предприятиях химической и нефтехимической отраслей, а также на производственных объектах нефтегазового сектора. Мининвестторг Узбекистана подготовит перечень перспективных проектных предложений для реализации за счет денег фонда.

В декабре 2018 года «Узбекнефтегаз» предлагал CITIC Construction перерабатывать природный газ по технологии МТО, модернизировать нефтеперерабатывающие заводы и построить четвертую нитку газопровода «Узбекистан-Китай».