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Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

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 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

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15:05   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Власти Узбекистана и китайская CITIC создали инвестфонд на миллиард доллров

Власти Узбекистана и китайская CITIC создали инвестфонд на миллиард доллров

Представитель узбекского министерства инвестиций и внешней торговли в среду, 28 августа, сообщил, что ведомство и китайская корпорация по управлению имуществом CITIC подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с уставным фондом в миллиард долларов.

По информации Мининвестторга, документ подписали в ходе визита в Китай премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Формирование устойчивого механизма финансирования позволит сфокусировать усилия на ускоренной реализации приоритетных высокотехнологичных проектов.

Ташкент и Пекин договорились сделать акцент на промышленных предприятиях химической и нефтехимической отраслей, а также на производственных объектах нефтегазового сектора. Мининвестторг Узбекистана подготовит перечень перспективных проектных предложений для реализации за счет денег фонда.

В декабре 2018 года «Узбекнефтегаз» предлагал CITIC Construction перерабатывать природный газ по технологии МТО, модернизировать нефтеперерабатывающие заводы и построить четвертую нитку газопровода «Узбекистан-Китай».

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #китай #узбекистан #инвестиционный фонд

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