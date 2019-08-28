Жена пострадавшего при обрушении здания в Новосибирске рассказала о работе мужа
ЧП произошло утром 28 августа в Новосибирске. Там обрушилось здание, погибли три человека, несколько получили травмы. Жена одного из пострадавших Наталья Васиян рассказала, что знает о работе мужа. Об этом пишет «360».
Пострадавший мужчина — уроженец Казахстана. Ему 40 лет. В Новосибирск он отправился разнорабочим, чтобы подзаработать. Во время ЧП мужчина получил перелом берцовой кости. О случившемся Наталья узнала из новостей.
«Я только что в интернете прочитала, мне вот подсказали. Я ему звонила на телефон, но он отключен. Поэтому не знаю — где и что», — говорит женщина.
По ее словам, трудоустройство у ее мужа было, скорее всего, официальным. Супруг присылал фото трудового договора. Раньше мужчина работал на железной дороге, работа на стройке для него — смена профессии. Теперь женщина намерена поехать к мужу в Новосибирск.
«Он поехал впервые в жизни. Мы планировали по программе переселения переезжать в Новосибирск. Вот он и поехал туда, чтобы начать зарабатывать и чтобы и мы потихоньку туда перебрались. У нас двое детей, школьники», — сказала она.