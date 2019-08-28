МИД Германии приветствует освобождение Вышинского

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что внешнеполитическое ведомство приветствует решение суда Киева об освобождении главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом она сообщила на брифинге в среду, 28 августа.

По его словам, в Германии тщательно следили за процессом журналиста на Украине с самого начала. МИД ФРГ не имеет собственных данных о предъявленных Вышискному обвинениях, подчеркнула представитель ведомства.

«Мы поддерживаем ОБСЕ, которая также выступала за ускорение процесса, и тот факт, что господин Вышинский сейчас освобожден, это шаг, как мы надеемся, в том направлении, в рамках которого Германия выступает за свободу прессы, во всех странах, включая Украину, это относится и к РФ», — цитирует РИА Ноости Адебар.

Напомним, суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Журналист находился в СИЗО с мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

Суд по статьям, которые ему вменяют, еще предстоит.