Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

 Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

 ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

 Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

 ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

15:00   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

МИД Германии приветствует освобождение Вышинского

МИД Германии приветствует освобождение Вышинского

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что внешнеполитическое ведомство приветствует решение суда Киева об освобождении главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом она сообщила на брифинге в среду, 28 августа. 

По его словам, в Германии тщательно следили за процессом журналиста на Украине с самого начала. МИД ФРГ не имеет собственных данных о предъявленных Вышискному обвинениях, подчеркнула представитель ведомства.

«Мы поддерживаем ОБСЕ, которая также выступала за ускорение процесса, и тот факт, что господин Вышинский сейчас освобожден, это шаг, как мы надеемся, в том направлении, в рамках которого Германия выступает за свободу прессы, во всех странах, включая Украину, это относится и к РФ», — цитирует РИА Ноости Адебар.

Напомним, суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Журналист находился в СИЗО с мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

Суд по статьям, которые ему вменяют, еще предстоит.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #германия #вышинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...