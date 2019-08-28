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Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

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15:19   28 Августа 2019
Россия

Соболь и Навальный рассчитывают на массовые задержания в Москве 31 августа

Соболь и Навальный рассчитывают на массовые задержания в Москве 31 августа

Несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму и их соратники попытались согласовать сборище в Москве 31 августа, однако получили отказ, так как сейчас столице необходимо подготовиться к празднованию Дня знаний. Юристу ФБК Любови Соболь и другим экс-выдвиженцам в местный парламент на руку такое решение мэрии, ведь имеется возможность устроить беспорядки и спровоцировать задержания, пишет издание «Народные новости».

Оппозиционной тусовке предложили провести акцию 25 августа на проспекте Сахарова. Несмотря на то, что власти попытались найти компромисс и согласовали площадку, оппозиция намерено отказалась принимать предложение и начала призывать людей выходить именно 31 числа, даже если акция будет незаконной. 

Соболь, которая не прошла на выборы в МГД из-за подделок и «мертвых душ» в подписных листах, заявила напрямую, что отступить от протестов сейчас означает проиграть окончательно и призвала народ выходить на несанкционированное шествие 31 августа.

Едва отбывший свой 30-дневный административный арест скандально известный блогер Алексей Навальный поддержал соратницу и также призвал москвичей выйти на улицы именно на несанкционированный митинг. Таким образом вся верхушка ФБК опять подводит людей под задержания и аресты.

Соболь и Навальный рассчитывают на массовые задержания в Москве 31 августа

Осталась лишь одна суббота до «дня тишины», которая выпадает на 31 августа. Логично, что организаторы митингов из числа пособников Навального не хотят ее упустить. Ведь в столицу вернулось самое лучшее с точки зрения медийности «пушечное мясо» протеста – студенты. В силу возраста это достаточно горячая и смелая публика, которая способна пойти на серьезные нарушения, оказавшись в итоге под арестом. А еще это страта, у которой нет статуса маргинальности, в отличие от более старших неопрятных «профессиональных оппозиционных активистов», которые у большинства уже вызывают брезгливость, а не солидарность.

Соболь и компания не зря так привлекают внимание к истории студента-отличника ВШЭ Егора Жукова, а также раскручивают трогательно заикающуюся Олю Мисик, ведь это поможет привлечь к участию в протестах неглупой молодежи. Именно таким хотят видеть лицо протестов организаторы незаконных сходок. Ведь с простым народом не вышло — страшно далеки требования либералов от его ежедневных забот, а студенты из среднего класса не только хорошо выглядят и имеют хорошую речь, но и обладают свободным временем на политическую активность. 

Telegram-канал «Актуальная политика» обратил внимание на то, что Навальный и его приспешники используют все возможные способы, чтобы согнать народ на свои сходки в центре Москвы. В ход идут даже обещания погасить штрафы в том случае, если участники будут задержаны. Однако авторы канала призывают россиян не быть наивными и не верить на слово блогеру с и без того дурной репутацией. 

Журналист Антон Красовский ранее также замечал, что все пришедшие на акцию после призывов Навального 31 августа – потенциальные жертвы или заключенные. Ведь только реально жестокая картинка поможет оппозиционерам выгодно выставить себя в глазах «заказчиков». 

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Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #навальный #соболь

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