Яшин задержан за призывы к незаконному митингу 3 августа

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина в среду 28 августа задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест за призывы к несанкционированному митингу 27 июля.

На этот раз, как сообщает информационное агентство NationNews, Яшин задержан за то, что в интернете призывал сторонников выйти на несанкционированный митинг в Москве 3 августа. К настоящему моменту Илья Яшин отбыл четыре десятидневных ареста по административной статье «Нарушение установленного порядка организации митинга», которые были назначены ему московскими судами за призывы к несанкционированным акциям протеста с середины июля по 20 августа.

Проводом для организации незаконных митингов стал отказ московских избирательных комиссий регистрировать на предстоящих выборах в Мосгордуму Илью Яшина, Ивана Жданова, Любовь Соболь, Дмитрия Гудков и других так называемых «независимых кандидатов», в подписных листах которого было обнаружено большое количество «мертвых душ» и несуществующих людей. В ходе митингов протестующие и провокаторы всеми силами пытались подтолкнуть сотрудников полиции к жестким задержаниям, чтобы обеспечить прозападным СМИ «нужную картинку». Несмотря на многочисленные нарушения и провокации обеспечивавшие безопасности в столице сотрудники правоохранительных органов реагировали корректно и профессионально, пресекая провокации и не допуская массовых беспорядков.

Яшину, помимо административного ареста, за неоднократное нарушение установленного порядка организации митинга может, согласно российскому законодательству, грозить и уголовная ответственность.