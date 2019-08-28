На благоустройство набережной реки Охта в Петербурге выделят 100 миллионов рублей

Смольный подвел результаты конкурса «Родной район» на лучший проект развития района Санкт-Петербурга, в котором победил Красногвардейский. Администрация именно этого района предложила уникальный проект по благоустройству набережной реки Охта. Как сообщают «Невские новости» в среду, 28 августа, теперь на реализацию проекта из бюджета Петербурга выделят 100 миллионов рублей.

Второе место в конкурсе занял Петроградский район, представивший проект по созданию общественных пространств. На развитие данной инициативы из бюджета Северной столицы выделят 50 миллионов рублей.

Третье место досталось Центральному району, предложившему создать медицинский центр, который бы осуществлял автоматизированный скрининг на выявление атипичных клеток. В качестве дополнительного финансирования данный проект получит 25 миллионов рублей из городского бюджета.