ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

Представитель Европейской комиссии в среду, 28 августа, сообщил, что ЕК не комментирует значение для Brexit намерение британского правительства приостановить работу парламента до 14 октября. По его словам, Евросоюз открыт для обсуждения идей, которые совместимы с достигнутым соглашением о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что работу парламента приостановят до 14 октября, а это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из Европейского союза без соглашения​​​. Королева 14 октября выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства. Brexit должен состояться 31 октября.

«Что касается вопроса о приостановке заседаний британского парламента до 14 октября, то мы не станем комментировать внутренние политические процедуры стран-участниц», — объяснил представитель ЕК.