Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

 Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

 ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

Соловьев заподозрил Навального в создании сети «фабрик ботов»

 Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

 ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

14:32   28 Августа 2019
Весь мир

ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

Представитель Европейской комиссии в среду, 28 августа, сообщил, что ЕК не комментирует значение для Brexit намерение британского правительства приостановить работу парламента до 14 октября. По его словам, Евросоюз открыт для обсуждения идей, которые совместимы с достигнутым соглашением о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что работу парламента приостановят до 14 октября, а это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из Европейского союза без соглашения​​​. Королева 14 октября выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства. Brexit должен состояться 31 октября.

«Что касается вопроса о приостановке заседаний британского парламента до 14 октября, то мы не станем комментировать внутренние политические процедуры стран-участниц», — объяснил представитель ЕК.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#brexit #джонсон #еврокомиссия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...