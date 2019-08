ЕК не прокомментировала значение для Brexit решение Джонсона по парламенту

Представитель Европейской комиссии в среду, 28 августа, сообщил, что ЕК не комментирует значение для Brexit намерение британского правительства приостановить работу парламента до 14 октября. По его словам, Евросоюз открыт для обсуждения идей, которые совместимы с достигнутым соглашением о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что работу парламента приостановят до 14 октября, а это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из Европейского союза без соглашения​​​. Королева 14 октября выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства. Brexit должен состояться 31 октября.

Jeremy Corbyn wants to cancel the referendum and argue about Brexit for years. I am committed to leading our country forward and getting Britain out of the EU by October 31st #LeaveOct31