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14:31   28 Августа 2019
Россия

Отбор космонавтов «Роскосмоса» закроется в октябре 2020 года

Отбор космонавтов «Роскосмоса» закроется в октябре 2020 года

Прием документов от желающих стать космонавтами в государственной корпорации «Роскосмос» будет вестись до октября будущего года, сказал командир отряда космических специалистов Олег Кононенко на авиасалоне МАКС-2019 28 августа.

«Объявлены сроки — с 1 июня по 1 октября следующего года», — уточнил он.

После завершения приема документов их будут рассматривать четыре месяца, добавил командир.

Напомним, что в августе прошлого года госкорпорация отобрала восьмерых на должность космонавта: Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребенкина, Алексея Зубрицкого, Сергея Микаева, Кирилла Пескова, Олега Платонова и Евгения Прокопьева. Сейчас новоиспеченные специалисты проходят общую подготовку. Всего в отряде космонавтов «Роскосмоса» числятся 25 человек.

Международная авиационно-космическая выставка МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.

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Автор: Анна Манц
#роскосмос #космонавт #отбор #макс-2019

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