Отбор космонавтов «Роскосмоса» закроется в октябре 2020 года

Прием документов от желающих стать космонавтами в государственной корпорации «Роскосмос» будет вестись до октября будущего года, сказал командир отряда космических специалистов Олег Кононенко на авиасалоне МАКС-2019 28 августа.

«Объявлены сроки — с 1 июня по 1 октября следующего года», — уточнил он.

После завершения приема документов их будут рассматривать четыре месяца, добавил командир.

Объявляем отбор в отряд космонавтов ????‍????✨ В конкурсе может участвовать любой гражданин РФ, который соответствует требованиям. Через год будут отобраны 4-6 претендентов, которые станут кандидатами в космонавты и начнут подготовку в ЦПК. ???? МЫ ЖДЕМ ВАС — https://t.co/tzoIABwJt0 pic.twitter.com/UD4Arp7rHg — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 3, 2019

Напомним, что в августе прошлого года госкорпорация отобрала восьмерых на должность космонавта: Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребенкина, Алексея Зубрицкого, Сергея Микаева, Кирилла Пескова, Олега Платонова и Евгения Прокопьева. Сейчас новоиспеченные специалисты проходят общую подготовку. Всего в отряде космонавтов «Роскосмоса» числятся 25 человек.

Международная авиационно-космическая выставка МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.