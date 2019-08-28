Шугаев заявил, что США выкручивают руки партнерам РФ по военно-техническому сотрудничеству

Руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев считает, Соединенные Штаты занимаются беспределом, оказывая давление на традиционных и потенциальных партнеров РФ по военно-техническому сотрудничеству. Такое мнение он выразил на авиасалоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.

«Это ярчайшее проявление, не хочется штампы употреблять по поводу недобросовестной конкуренции, но это просто беспредел», — уверен Шугаев.

Глава ФСВТС заявил, что сотрудники посольств, военных миссий, представители Госдепа ежедневно приезжают к органам, ответственным за военно-техническое сотрудничество, и пугают возможными последствиями сотрудничества с Россией. Шугаев назвал такое поведение «беспрецендентым» и «выходящим за рамки правовых отношений».

Салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.