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Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
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14:29   28 Августа 2019
Россия

Шугаев заявил, что США выкручивают руки партнерам РФ по военно-техническому сотрудничеству

Шугаев заявил, что США выкручивают руки партнерам РФ по военно-техническому сотрудничеству

Руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев считает, Соединенные Штаты занимаются беспределом, оказывая давление на традиционных и потенциальных партнеров РФ по военно-техническому сотрудничеству. Такое мнение он выразил на авиасалоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.

«Это ярчайшее проявление, не хочется штампы употреблять по поводу недобросовестной конкуренции, но это просто беспредел», — уверен Шугаев.

Глава ФСВТС заявил, что сотрудники посольств, военных миссий, представители Госдепа ежедневно приезжают к органам, ответственным за военно-техническое сотрудничество, и пугают возможными последствиями сотрудничества с Россией. Шугаев назвал такое поведение «беспрецендентым» и «выходящим за рамки правовых отношений».

Салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #втс

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