Навальный и Ходорковский планировали повторить московские беспорядки в Петербурге

Политолог Армен Гаспарян уверен, что закрытая правоохранителям «фабрика компроматов» в Петербурге доказывает, что Алексей Навальный и Михаил Ходорковский планировали акции протеста в Северной столице. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, 26 августа полиция накрыла «редакцию», которая штамповала фейки в отношении участников предстоящих выборов. Вероятно, выдуманные данные о дорогой недвижимости, связях с криминалом и т.д. хотели опубликовать перед голосованием, пишет агентство. Координировала работу «редакции» Ольга Чуракова, которая известна участием в медиа «Проект» Ходорковского.

Союз беглого олигарха и блогера Гаспарян назвал ожидаемым.

«Эти люди ставят своей задачей дестабилизацию обстановки в стране, ради этого заключен тактический союз. Но ни беглый олигарх, ни блогер не признают этого открыто – такой шаг запачкает их «светлые образы», — отметил политолог.

Ходорковский был спонсором Навального долгое время. Полиция на «фабрике компроматов» обнаружида дорогостоящее оборудование, камеры и дроны. Видимо, Навальный кооперировал свою деятельность со структурами Ходорковского, который не скупился на финансирование. Таким образом блогер и беглый олигарх хотели повторить сценарий московских акций протеста.

«В принципе все их гуляния по московским площадям по массовости рядом не стояли с матчем «Спартак-ЦСКА». Видимо, Навальный с Ходорковским надеялись, что в Петербурге получится лучше», — отметил Гаспарян.

Люди, которые работали в незаконной редакции, заблаговременно ее покинули, не попав под арест. Например, Чуракова в день облавы приехала в Петербург, раздала дальнейшие указания сбежавшим работникам и спешно уехала в Москву.