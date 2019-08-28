Хирургическая специальность «Дизайнер внешности» может появиться в России

Специальность «Дизайнер-архитектор внешности» может появиться в российской пластической хирургии в скором времени, заявила главный внештатный специалист министерства здравоохранения и Департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова на пресс-конференции 28 августа.

«Все чаще я слышу обращения на предмет таких специалистов. Но это дело будущего», — отметила она.

Заведующая кафедрой в Медицинском университете имени Пирогова добавила, что пластический хирург не только меняет внешность человека, но и выступает своего рода психологом, который формирует отношение пациента к новому внешнему виду.

Заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова в свою очередь заметила, что предсказать появление каких-либо новых специальностей очень сложно. Однако стоит помнить, что запрос на красоту был всегда, поэтому не стоит исключать такую возможность.

Ранее замминистра рассказала о проекте федерального образовательного стандарта по специальности «Пластическая хирургия», который разработало ведомство. Согласно ему, срок обучения специалистов в данном направлении может увеличиться с двух до пяти лет, в соответствии с международными стандартами.