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14:15   28 Августа 2019
Весь мир

Австралия создаст группу по защите университетов от иностранного вмешательства

Австралия создаст группу по защите университетов от иностранного вмешательства

Представитель австралийского министерства образования, занятости и трудовых отношений в среду, 28 августа, сообщил, что власти создадут специальную группу для защиты университетов от иностранного вмешательства. По его словам, в состав группы войдут представители университетов, органов национальной безопасности и министерства образования​​​.

Группа сосредоточится на кибербезопасности и защите интеллектуальной собственности. Цель — обеспечить прозрачное сотрудничество с иностранными лицами и организациями, чтобы диалог осуществлялся «при полной осведомленности и согласии  без ущерба интересам Австралии».

Министр образования Австралии Дэн Техан добавил, что университеты понимают, какой риск для национальных интересов исходит от кибератак и иностранного вмешательства, поэтому власти страны работают над созданием групп.

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Автор: Анатолий Кубарев
#австралия #общество #университет #вмешательство

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