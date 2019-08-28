Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

В ходе заседания правительства временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов высоко оценил роль горожан, принявших участие в конкурсе «Мой район». В Смольном в среду, 28 августа, подвели итоги проекта «Родной район», сообщают «Невские новости».

«Хотел поблагодарить всех глав районов, которые активно приняли участие и действительно разработали хорошие программы, вдохнули жизнь в районы. Огромное спасибо вам и жителям всех районов, которые приняли активное участие», — отметил Беглов.

Врио добавил, что часто бывал в районах Северной столицы, где встречался с местными жителями. Большинство из них знают программу и принимали активное участие, добавил Беглов.

С апреля текущего года в рамках проекта «Родной район» поступило более 400 тысяч предложений петербуржцев по улучшению качества жизни в городе. Каждый район составил свою программу развития.