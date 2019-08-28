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Путин поддержал строительство посвященного Гранину музея в Курской области

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

Коломойский призвал частично освободить Россию от санкций

 ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского

ОБСЕ приветствовала освобождение из украинского СИЗО Кирилла Вышинского
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15:03   28 Августа 2019
Россия

Предстоящий саммит Россия-Африка высоко оценили в РАН 

Предстоящий саммит Россия-Африка высоко оценили в РАН 

Предстоящий саммит Россия-Африка  - верный вектор российской внешней, который нужно развивать, чтобы восстановить потерянное за 1990-е годы влияние на черном континенте. Об этом заявила младший научный сотрудник Центра исследований юга Африки Института Африки РАН Наталья Воронина на презентации в Международном антикризисном центре (International Anticrisis Center, IAC).

«Радует, что Россия обращается снова к африканскому континенту, потому что в 90-ые мы ушли и потеряли все наработки. Но восстановить имидж нашей страны будет очень сложно, так как пропаганда США имеет свои результаты. В Африке менталитет на уровне 1960 годов: дайте нам помощь. Их избаловали Штаты и Европа. Поэтому саммит Россия - Африка — этот вектор нашей политики надо развивать», —  уверена Воронина.

23 октября в Сочи пройдет экономический форум, который откроют президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси. В форуме  примут участие  российские и африканские официальные лица и представители крупного бизнеса. На следующий день под председательством президентов РФ и Египта состоится саммит Россия —  Африка. Это  первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #африка #весь мир #ран

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