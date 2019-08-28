Предстоящий саммит Россия-Африка высоко оценили в РАН 

Предстоящий саммит Россия-Африка - верный вектор российской внешней, который нужно развивать, чтобы восстановить потерянное за 1990-е годы влияние на черном континенте. Об этом заявила младший научный сотрудник Центра исследований юга Африки Института Африки РАН Наталья Воронина на презентации в Международном антикризисном центре (International Anticrisis Center, IAC).

«Радует, что Россия обращается снова к африканскому континенту, потому что в 90-ые мы ушли и потеряли все наработки. Но восстановить имидж нашей страны будет очень сложно, так как пропаганда США имеет свои результаты. В Африке менталитет на уровне 1960 годов: дайте нам помощь. Их избаловали Штаты и Европа. Поэтому саммит Россия - Африка — этот вектор нашей политики надо развивать», — уверена Воронина.

23 октября в Сочи пройдет экономический форум, который откроют президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси. В форуме примут участие российские и африканские официальные лица и представители крупного бизнеса. На следующий день под председательством президентов РФ и Египта состоится саммит Россия — Африка. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.