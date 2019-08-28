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Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

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13:55   28 Августа 2019
Весь мир

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Силы безопасности Турции опровергли сообщения об обстреле наблюдательного пункта №10 турецких ВС в сирийском Идлибе, которые ранее распространили ряд СМИ.

Об этом сообщает агентство Анадолу в среду, 28 августа. По словам источников в силах безопасности Турции, такая информация не соответствует действительности.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 стало известно о победе над террористической организацией ИГ (запрещена в России) в САР и Ираке. В отдельных районах республики идут зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение сирийских беженцев.

Турция, вместе с Россией и Ираном — гарант перемирия в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб #турция

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