Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Силы безопасности Турции опровергли сообщения об обстреле наблюдательного пункта №10 турецких ВС в сирийском Идлибе, которые ранее распространили ряд СМИ.

Об этом сообщает агентство Анадолу в среду, 28 августа. По словам источников в силах безопасности Турции, такая информация не соответствует действительности.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 стало известно о победе над террористической организацией ИГ (запрещена в России) в САР и Ираке. В отдельных районах республики идут зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение сирийских беженцев.

Турция, вместе с Россией и Ираном — гарант перемирия в Сирии.