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14:00   28 Августа 2019
Россия

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча помощников лидеров стран «нормандской четвертки» планируется. Ее главной задачей будет как следует подготовить саммит в «нормандском формате».

Ответить на вопрос, когда может состояться данное событие, Песков затруднился. 

«Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится», — добавил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что помощники лидеров должны будут «подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне». Также он призвал дождаться результатов этого мероприятия, прежде чем говорить о саммите в «нормандском формате».

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #политика #нормандский формат

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