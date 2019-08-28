Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча помощников лидеров стран «нормандской четвертки» планируется. Ее главной задачей будет как следует подготовить саммит в «нормандском формате».

Ответить на вопрос, когда может состояться данное событие, Песков затруднился.

«Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится», — добавил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что помощники лидеров должны будут «подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне». Также он призвал дождаться результатов этого мероприятия, прежде чем говорить о саммите в «нормандском формате».