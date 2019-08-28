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14:28   28 Августа 2019
Россия

Смольный назвал победителей конкурса «Мой Район», которые получат 175 миллионов рублей

Смольный назвал победителей конкурса «Мой Район», которые получат 175 миллионов рублей

Победителем проходившего в Санкт-Петербурге конкурс «Мой район» завершился победой Красногвардейского района, которому на развитие набережной реки Охта будет выделено 100 миллионов рублей.

Второй место и приз в размере 50 миллионов рублей на развитие новых общественных пространств получил Петроградский район. И третье место, а также 25 миллионов рублей на внедрение автоматизированного скрининга для выявления атипичных клеток, досталось Центральному району.

Результаты конкурса «Мой район», в ходе которого жители Петербурга предложили более 400 тысяч инициатив, направленных на развитие различных территорий, в среду в Смольном озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Города Александр Беглов. Об этом сообщает телеканал «78».

«Мы взяли курс на народное правительство, жители должны принимать участие в жизни города, в формировании бюджета», - заявил Беглов, который в апреле текущего года дал старт проекту «Родной район».

Заполнить анкету с предложениями в рамках конкурса можно было в любом из 57 городских МФЦ (многофункциональных центров). Теперь, как отмечается, все полученные таким образом идеи будут учтены в ходе формирования трехлетнего плана развития в каждом из 18 районов Северной столицы.

Смольный назвал победителей конкурса «Мой Район», которые получат 175 миллионов рублей

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Автор: Александр Люблинский
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