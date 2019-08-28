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Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

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13:51   28 Августа 2019
Россия

Программы развития Петербурга учтут мнение жителей города

Программы развития Петербурга учтут мнение жителей города

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в среду, 28 августа, в ходе заседания правительства заявил, что планы и программы развития города должны опираться на мнение жителей. По его словам, подвели итоги конкурса на лучший проект развития «Родной район». Первое место досталось Красногвардейскому району с флагманским проектом по благоустройству набережной реки Охта, второе – Петроградскому с благоустройством Южной дороги и третье – Центральному с внедрением системы автоматизированного скрининга, которая позволяет выявить злокачественные онкологические заболевания на ранней стадии.

Александр Беглов напомнил, что за первое место вручат 100 миллионов рублей, за второе – 50, а за третье – 25. Деньги можно потратить на реализацию представленных проектов. Городское правительство поможет главам районов. 

«Однако прошу вас провести опрос жителей и учесть их пожелания в тратах дополнительных премиальных средств», — добавил врио губернатора. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #развитие #беглов

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